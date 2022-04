Instagram, Mancini: "Passo dopo passo con un solo obiettivo in testa" (FOTO)

Piccola gaffe social per Gianluca Mancini che sul post pubblicato in mattinata aveva per errore incollato quello che era presumibilmente uno scambio col proprio social media manager. Il messaggio, infatti, iniziava con "Ok, io farei:...". Poi prontamente corretto e rimesso a nuovo lasciando solo il pensiero del difensore giallorosso: "Passo dopo passo. Con un solo obiettivo in testa. Avanti Roma!".