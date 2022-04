Instagram, Kumbulla post Bodo-Roma: "Non è finita, ci crediamo". Oliveira: "Si gioca un turno, non una partita" (FOTO)

"Non è finita ancora, noi ci crediamo": su Instagram il difensore giallorosso Marash Kumbulla commenta così il risultato maturato ieri in Norvegia nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Il Bodø/Glimt ha vinto 2-1 rimontando l'iniziale vantaggio firmato da Pellegrini. Giovedì all'Olimpico è in programma il ritorno, con la Roma chiamata a ribaltare per accedere in semifinale.

"Si gioca un turno, non una partita. Ci vediamo la prossima settimana all'Olimpico", scrive Sergio Oliveira su Instagram. Ed aggiunge: "Adesso testa a domenica".