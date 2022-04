Instagram, Acerbi risponde ai tifosi della Lazio: "Ora basta, ho sempre dato tutto. La risata era isterica" (FOTO)

La sconfitta subita dalla Lazio contro il Milan lascia il segno, anche per le polemiche post-partita. Il gol segnato da Tonali è arrivato dopo un pasticcio combinato in coppia da Marusic, che ha tenuto il pallone fino a perderlo, e Acerbi, che di testa non è riuscito a respingere un cross lasciando il pallone nella disponibilità di Tonali. Dopo aver subito il gol, Acerbi è lasciato andare a una risata amara, che non è piaciuta né a Marusic né ai tifosi della Lazio.

Accusato di aver sbagliato di proposito e di aver riso per questo, il difensore ha voluto mettere un punto alle polemiche con un post su Instagram: "Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me".