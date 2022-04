Instagram, Abraham ricorda il suo primo gol con la Roma: fu contro la Salernitana (FOTO)

La Roma affronterà la Salernitana allo Stadio Olimpico nella sfida in programma domani alle ore 18. La squadra campana rappresenta per Tammy Abraham un dolce ricordo, infatti nella partita di andata l'attaccante inglese trovò il suo primo gol con la maglia giallorossa. In quell'occasione i capitolini si imposero allo Stadio Arechi per 0-4 ed il numero 9 realizzò la rete del momentaneo 0-3. Il ventiquattrenne ha pubblicato su Instagram una foto nella quale ricorda quel match e la sua prima gioia personale con il nuovo club: "Numero 1", il suo commento.