FOTO - Twitter, lettera dei tifosi del Bodo agli ultras della Roma: "Niente scontri, siamo amici prima e dopo la partita"

La partita tra Roma e Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, sarà caratterizzata da un'atmosfera infernale. Lo Stadio Olimpico infatti sarà sold out (sono attesi più di 60mila spettatori) e per questo motivo è pronto un super piano di sicurezza per garantire l'ordine pubblico. I tifosi del club norvegesi hanno quindi pubblicato su Twitter una lettera, nella quale chiedono ai supporter della Roma di evitare qualsiasi scontro. Questo il contenuto: "Cari tifosi della Roma. Giovedì sera ci sfideremo in una partita di calcio. Molti dei nostri tifosi norvegesi sono preoccupati che ci potranno essere molti scontri fra di noi, quindi ascoltate questo appello. Nel corso degli anni abbiamo condiviso molto con voi. L'Italia ci ha dato ristoranti brillanti come l'Orion e il Fellini. Ci avete dato il Chianti e gli Spaghetti alla Capri. Noi vi abbiamo dato l'acquavite e lo stoccafisso. La nostra amicizia e collaborazione risale ai tempi di Re Sverre.

Quindi, facciamo che la nostra battaglia sia in campo, e se necessario anche negli spogliatoi, ma siamo amici prima e dopo la partita.

Grazie".