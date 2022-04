Il mondo del calcio oggi piange Mino Raiola. Il noto procuratore è scomparso oggi pomeriggio all'età di 54 anni. Al cordoglio si unisce anche José Mourinho, che sui social rende omaggio a Raiola pubblicando una sua foto. Lo scatto risale al dicembre 2020, in occasione del Golden Boy 2020 in cui Raiola venne premiato come migliore agente.