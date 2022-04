FOTO - Instagram, gli auguri ironici di Oliveira a Mancini: «Un giallo come regalo»

Un modo decisamente originale quello scelto da Sergio Oliveira per gli auguri di compleanno a Gianluca Mancini. Oggi il difensore della Roma compie 26 anni e il compagno di squadra ha realizzato una vignetta ironica su Instagram per l'occasione. Protagonisti gli stessi Mancini e Oliveira più l'arbitro Di Bello, che tra l'altro dirigerà proprio la partita di domani con il Napoli. Nel dialogo colorito tra i due spunta il pensiero "Magari gli faccio un regalo giallo": chiaro riferimento alle tante ammonizioni collezionate in questa stagione da Mancini (18 in totale tra campionato e coppe). Successivamente Oliveira ha poi rimosso la storia.