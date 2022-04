Bodo/Glimt, da Haikin una frecciata a Mourinho: «Che risultato per noi che parliamo troppo...»

"Una notte da ricordare, parte seconda". Nikita Haikin su Twitter commenta in modo entusiasta la vittoria del Bodo/Glimt ai danni della Roma. Dopo il 2-1 di ieri il portiere della formazione norvegese si toglie qualche sassolino dalla scarpa. "Che risultato per una squadra che parla troppo, eh?", le parole dell'estremo difensore russo. Il bersaglio è chiaro: José Mourinho. Alla vigilia del match di Conference League lo Special One aveva lanciato una frecciata ai calciatori gialloblu: "Alcuni di loro sono bravi anche a parlare, siamo qui per loro". Punzecchiata respinta al mittente.

And what a result for a team that 'talk too much', eh? ??#UECL pic.twitter.com/jirvqraHWl — Nikita Haikin (@Nikita1Haikin) April 8, 2022