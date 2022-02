'Underrated/Overrated', SMALLING: "Serie A sottovalutata, sta crescendo molto. I procuratori sono sopravvalutati..." (VIDEO)

La Roma lancia un nuovo format, Underrated/Overrated, con Chris Smalling primo protagonista: il difensore giallorosso dà una serie di giudizi su vari temi: dal calcio...al cinema.

I tatuaggi.

"Direi sopravvalutati. Forse perché non ne ho e non ho in programma di farmene. Ne ho visti di belli, ma anche di brutti. Quindi, deve essere quello giusto".

Serie A.

"Sottovalutata. Prima di venire qui guardavo delle partite, ma non tutte le settimane perché in Inghilterra non era tanto pubblicizzata. Mentre adesso in Inghilterra vengono trasmesse tutte le partite. La Serie A sta crescendo in maniera costante".

I procuratori.

"(ride, ndr) Sopravvalutati. Anche se il mio agente guarderà questo video. In fin dei conti fanno il loro lavoro, ma alla fine sono i giocatori a decidere se cambiare squadra. Sono necessari ma il loro ruolo non è così fondamentale come potrebbe sembrare".

Tè.

"Direi sopravvalutato, anche se sono inglese. Mia mamma beve tantissimo tè, ma io non sono un grande appassionato. Per me è sopravvalutato".

Le partite serali.

"Penso siano sottovalutate. Se hai la possibilità di giocare con i riflettori accesi oppure di giorno non avrei dubbi, le partite notturne hanno un'atmosfera unica. L'atmosfera, i tifosi...trasmettono delle sensazioni uniche".

Gli opinionisti televisivi.

"Gli opinionisti televisivi sono sopravvalutati. Ci sono degli opinionisti molto bravi e altri che non lo sono. Penso si tenda a rispettare le opinioni di quelli più conosciuti, perché spesso sono ex giocatori. Anche se non vivono più la squadra quotidianamente. Quindi credo che non sempre quello che dicono sia giusto".

Peppa Pig.

"Se mio figlio fosse qui, direbbe sottovalutato. È un grandissimo fan di Peppa Pig. È sopravvalutata per me, ma sottovalutata per mio figlio".

Tofu.

"Per me è sottovalutato. Ci sono moltissime versioni di tofu. A meno che non si provino tutti o che non ci sia qualcuno che sappia cucinarlo bene, penso che non si possa apprezzare veramente. Quindi, è sottovalutato".

Notting Hill.

"Penso sia sopravvalutato. Lo rispetto, ma non è uno dei miei film preferiti".

La città di Roma.

"Penso che Roma sia sottovalutata. Perché puoi fare qualsiasi cosa. Puoi andare al mare, a fare un giro in centro, a fare una passeggiata sull'Appia Antica...Ci sono molte cose da fare, è perfetta per ogni tipo di vacanza. E l'ho scoperto quando sono arrivato qui".