Twitter, Mourinho incontra Marco: il tifoso ha aspettato lo Special One all'esterno di Trigoria per una settimana (VIDEO)

La Roma ha condiviso la storia di Marco, tifoso siciliano di Palermo, che ha atteso José Mourinho all'esterno di Trigoria per una settimana, in occasione del compleanno dell'allenatore. Alla fine l'incontro c'è stato e addirittura Marco si è seduto a tavola con lo Special One e il suo staff, all'interno del centro sportivo di Trigoria.

? Da Palermo a Trigoria. Una settimana di attesa e poi finalmente ce l'ha fatta... ? Marco ha incontrato José Mourinho ?#ASRoma pic.twitter.com/JiPc8E8Ip3 — AS Roma (@OfficialASRoma) February 3, 2022