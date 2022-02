Twitter, KUMBULLA risponde ai tifosi: "Mourinho sincero, un'opportunità enorme lavorare con lui"

Da José Mourinho alle curiosità personali: il difensore giallorosso Marash Kumbulla si è concesso alle domande dei tifosi arrivate tramite Twitter. Le sue risposte:

Il tuo film preferito?

"Inception".

Ti trovi meglio con la difesa a 3 o a 4?

"Ho iniziato con la difesa a 3 ma mi diverte molto giocare a 4".

Quanto stai imparando con un allenatore come Mourinho?

"Per un giovane calciatore è un'opportunità enorme poter lavorare con un allenatore come lui".

Che impatto ha avuto nella tua vita cominciare a giocare per la Roma?

"Ho mantenuto lo stesso stile di vita che avevo a Verona, quindi non ne ho risentito più di tanto".

Qual è il compagno più difficile da marcare?

"I nostri attaccanti sono molto forti, quindi dico Zaniolo e Abraham".

Come ti trovi a Roma? Con chi hai legato di più in squadra? Come ti trovi con José Mourinho?

"Mi trovo benissimo, è una città stupenda. Ho un bel rapporto con tutti i miei compagni, siamo un gruppo molto unito. Mi trovo bene con Mourinho perché io apprezzo molto le persone sincere".

Qual è il tuo piatto preferito?

"Da quando sono qui a Roma la carbonara".

Quale sceglieresti? Segnare gol o cleansheet?

"Cleansheet e goal".

Mi consigli un piatto albanese da mangiare a Tirana il 25.05.2022?

"Ti consiglio un dolce albanese che si chiama trileçe".

Qual è stato il tuo momento migliore per la Roma?

"La settimana in cui ho segnato 2 gol consecutivi contro lo Young boys e Milan".

Quanto è difficile marcare Tammy (Abraham, ndr) in allenamento?

"Sì, è dura ma prova a chiedere anche a lui".

Preferisci una bella bugia o una brutta verità?

"Una brutta verità".

Qual è il tuo posto preferito di Roma?

"Mi ha colpito Via Piccolomini".

Chi è il compagno che parla di più negli spogliatoi, quello che fa più battute?

"Zaniolo è quello che fa più battute".

È stato difficile scegliere la nazionale albanese nonostante abbia trascorso praticamente tutta la tua vita in Italia?

"Mi sento sia italiano che albanese, ma la scelta non è stata difficile e sono fiero di rappresentare la nazionale albanese".

Preferisci la carbonara, l'amatriciana o la cacio e pepe?

"Mi metti in difficoltà ma la carbonara è la carbonara".

È vero che non mi hai mai tolto una palla in un anno e mezzo? (domanda di Gonzalo Villar, ndr)

"È vero che hai fatto più voli che tiri in porta in un anno e mezzo?".

"Grazie a tutti per le domande, mi dispiace non aver risposto a tutti ma mi ha fatto molto piacere parlare con voi. Daje", ha concluso Kumbulla.