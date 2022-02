Instagram, Candela dedica un post a Zaniolo: "Essere fraintesi è un attimo. Forza Nicolò, con i tuoi pregi e difetti"

L'ex giocatore della Roma Vincent Candela ha dedicato a Nicolò Zaniolo un post sul proprio profilo Instagram. L'ex calciatore francese ha pubblicato una foto con il numero 22 giallorosso, di cui si sta parlando molto in questi ultimi giorni per la questione contrattuale. La dedica di Candela a Zaniolo: "Prima Forza Roma. Poi...essere fraintesi è un attimo, essere capiti non basta una vita. Forza Nicolò, con i tuoi pregi e difetti".