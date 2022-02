FOTO - Twitter, l'ex squadra di Felix scende in campo con calzettoni e divise della Roma. Il giocatore: "Andiamo ragazzi"

L'ex squadra di Felix Afena-Gyan, l'EurAfrica, esordisce oggi nella Greater Accra Division 2 e giocherà all'Afieman Whistle Arena contro la Final Whistle. Ciò che rende curiosa questa partita è il fatto che la società dalla quale i giallorossi hanno prelevato il giovane calciatore è scesa in campo con i calzettoni della Roma ed il portiere invece indossa la divisa completa. Come riporta il giornalista Jacopo Aliprandi, l'EurAfrica infatti ha ricevuto in dono dal club capitolino le divise ed i kit dell'allenamento.





L’ex squadra di @ohenegyanfelix9 si prepara alla prima partita della stagione. In campo con i calzettoni giallorossi donati (insieme a divise e kit allenamento) dalla #ASRoma ?? - Il portiere è tutto giallorosso - https://t.co/IoJljZNQR8 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) February 2, 2022

Lo stesso Felix ha voluto incoraggiare la sua vecchia squadra sui social, postando su Twitter una foto con la scritta "Andiamo ragazzi".