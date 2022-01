VIDEO - Sorpresa di Kumbulla ai bambini del Punto Luce Torre Maura: 50 palloni in regalo

Nobile gesto di Marash Kumbulla: il difensore giallorosso, come svelato da questo vide su Instagram, ha donato 50 palloni ai bambini del Punto Luce di Save the Children a Torre Maura, quartiere nella periferia della capitale. "Ciao ragazzi, come state? Spero davvero tanto che vi sia piaciuta questa sorpresa - le parole del difensore della Roma -. Questi palloni sono per divertirvi e per continuare ad allenarvi così magari diventate anche più forti. Non smettete mai di sognare e di credere in voi. Un grosso abbraccio agli educatori di Save the Children e Antropos, che dedicano le loro giornate a questo progetto. Spero di incontrarvi presto e di stare insieme a voi".

"Grazie a voi", il messaggio di Kumbulla su Instagram.