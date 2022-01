VIDEO - Sergio Oliveira passeggia col cane... Con vista Colosseo

Pomeriggio di relax per Sergio Oliveira, che si gode la compagnia del suo amico a 4 zampe in attesa della ripresa degli allenamenti a Trigoria, prevista per lunedì. Il centrocampista portoghese, arrivato alla Roma nelle scorse settimane, passeggia per le vie del centro con il suo cane. E la zona prescelta per la camminata è quella del Colosseo, come si può vedere dalle immagini pubblicate dal giocatore su Instagram.