VIDEO - 'Papercut Challenge': Abraham e Mkhitaryan si sfidano e il giudice è... El Shaarawy

Esilarante siparietto pubblicato dai canali social della Roma, che pone uno di fronte all'altro per una Papercut Challenge Tammy Abraham e Henrikh Mkhitaryan: al centravanti inglese l'arte del gol sembra essere molto più familiare di quella del ritaglio, mentre il trequartista armeno si cala piuttosto bene nella parte ideata dal club giallorosso per onorare l'anno della Tigre da poco iniziato in Cina. Giudice supremo sull'operato dei due qualcuno che di Cina se ne intende: Stephan El Shaarawy.