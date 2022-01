VIDEO - Instagram, Mourinho ricorda l'inizio della sua avventura con il Porto: "22 gennaio 2002, il resto è storia"

Data speciale per José Mourinho. Il 22 gennaio di 20 anni fa infatti l'allenatore portoghese firmò il contratto con il Porto ed il giorno seguente venne annunciata l'ufficialità. A ricordarlo ci ha pensato lo stesso Special One, che su Instagram ha pubblicato un video in cui si vede un articolo del quotidiano portoghese A Bola che si rifà proprio a quanto accaduto in quella data. Durante la ripresa si sente Mourinho dire "22 gennaio 2002, il resto è storia". Con il Porto ha vinto due campionati, due coppe portoghesi, due supercoppe portoghesi, una Coppa Uefa ed una Champions League.