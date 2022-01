Dopo l'arrivo e la presentazione di ieri, Sergio Oliveira è pronto per scendere in campo. Con l'assenza di Bryan Cristante poiché squalificato, il centrocampista portoghese potrebbe debuttare con la maglia della Roma già domani contro il Cagliari nella sfida in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico. "Ciao a tutti i tifosi romanisti, non vedo l'ora di vedervi allo stadio. Forza Roma", il messaggio di Sergio Oliveira tramite il canale ufficiale del club su Instagram.