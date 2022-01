Twitter, Pallotta ai tifosi: "Nella mia gestione tanti giocatori forti. Cessioni? Per il FFP, ma non Salah..."

Torna a parlare della Roma James Pallotta: l'ex presidente giallorosso utilizza Twitter per rispondere alle domande di alcuni tifosi. "Spalletti o Di Francesco? Sono entrambi professionisti", spiega Pallotta, a cui poi viene chiesto il miglior 11 della sua gestione. "Questa è difficile - spiega -, c'erano tanti giocatori che mi piacevano. E sicuramente qualcuno adesso mi romperà le p***e chiedendomi perché c***o li ho venduti. Tutti per il Fair Play Finanziario, fatta eccezione per Salah, che aveva qualcosa da dimostrare in Premier dopo che qualcuno aveva detto che non avrebbe potuto giocarci".

Qualcuno gli fa notare che squadre come Napoli e Lazio non vendessero come la Roma. Pallotta: "Non mi pare che loro abbiano avuto i nostri stessi risultati".

Great question Gotta think of this one So many guys I liked (And I’m sure some will shit on me and say then why the F did you sell them )

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) January 22, 2022

All were FFP except Salah who said he was leaving cause he had something to prove in premier league Some guy had said he could never play in that league ?‍♂️

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) January 22, 2022