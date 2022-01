Twitter, la Roma Femminile prepara la sfida di Supercoppa contro il Milan: "Si lavora" (VIDEO)

La Roma Femminile si prepara per l'importante match contro il Milan, valido per la semifinale di Supercoppa Femminile. Le giallorosse si stanno allenando per la sfida che le attende, come testimoniato dal canale Twitter del club. Nel video si vedono alcune calciatrici che svolgono un esercizio di rapidità con due palloni, che poi devono essere calciati nelle porte di piccole dimensioni. La partita contro le rossonere, in programma mercoledì 5 gennaio alle 14:30 a Latina, si avvicina.





