Henrikh Mkhitaryan spegne oggi 33 candeline. E la Roma non perde occasione per porgere i propri auguri al trequartista ex Arsenal e United. Sul proprio profilo Twitter il club giallorosso ha postato un video con i migliori momenti dell'armeno nella Capitale, commentandolo così: "Oggi Mkhitaryan compie 33 anni! Tanti auguri Henrikh!".