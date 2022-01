Dopo la lunga sosta di Natale, la Roma è pronta per scendere in campo alla ripresa contro il Milan. Tra i giocatori che scalpitano per il rientro c'è sicuramente Roger Ibanez, che a commento di uno scatto relativo all'allenamento di oggi ha commentato con il classico conto alla rovescia: "-2", riferimento ai giorni che dividono la Roma dalla sfida contro la squadra di Stefano Pioli.