Per Roma-Cagliari non sarà a disposizione di Josè Mourinho Roger Ibanez, che però non perde occasione per caricare il match su Twitter con una sequenza di immagini pubblicata nel giorno della partita. Ad un follower che gli ricorda scherzosamente della squalifica - turno di stop per l'ammonizione rimediata contro la Juventus -, il difensore brasiliano risponde così: "Ma sostengo la squadra comunque!".

Ma sostengo la squadra comunque! ?? — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) January 16, 2022