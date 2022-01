Felix Afena-Gyan spegne 19 candeline. Anche la Roma ha voluto festeggiare il compleanno del ragazzo postando sul suo canale Twitter un video con i migliori momenti del giovane attaccante in maglia giallorossa. Il classe 2003 ha esordito in prima squadra in questa stagione e, soprattutto nell'ultimo periodo, si sta ritagliando sempre più spazio.