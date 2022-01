Ieri titolare dall'inizio, Felix ha commentato così l'incredibile sfida terminata 4-3 per la Juventus ieri all'Olimpico: "Risultato doloroso ieri sera. Speriamo di riprenderci presto". Il commento del giovane giallorosso che ieri è rimasto in campo fino al 70' quando al suo posto è subentrato Shomurodov.

Painful result last night. Hope we bounce back soon.

? #ASRoma ❤. pic.twitter.com/8wnZyvPR72

— Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) January 10, 2022