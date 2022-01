Noto tifoso romanista anche a Damiano David, leader dei Maneskin, la direzione di gara di Chiffi in Milan-Roma ha provocato irritazione poi sfogata via social. Sul proprio account Twitter, il cantante ha scritto: "Chiffi, dopo questa diretto in promozione". L'accusa dopo gli episodi che hanno contraddistinto la sfida di ieri sera a San Siro.

#MilanRoma Chiffi, dopo questa diretto in promozione. — Damiano David (@daviddamiano99) January 6, 2022