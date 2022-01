Roma Femminile, il saluto di Swaby: "Non c'è davvero un modo per descrivere la Roma, grazie a tutti"

Allyson Swaby lascia la Roma Femminile per approdare all'Angel City. Il difensore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un lungo messaggio di addio. Il suo messaggio:

"Ho passato molto tempo a cercare di trovare un modo per descrivere la mia esperienza a Roma. Qualche settimana fa ho letto un articolo di Players’ Tribune in cui Lorenzo Pellegrini diceva: «…appena indossi la maglia della Roma rappresenti qualcosa che è più grande di te stesso. Roma è Roma". Questo è stato il momento in cui ho capito che non c'è davvero un modo per descrivere la Roma. Può davvero essere compreso solo quando lo provi e lo vivi ogni giorno, e io ho avuto la fortuna di farlo in questi ultimi 3 anni. Ai tifosi, grazie per avermi accolto qui dal primo giorno e avermi supportato anche nel mio prossimo impegno. È stato un onore indossare la vostra maglia e iniziare con voi il viaggio del calcio femminile all'AS Roma. Alle mie compagne di squadra, grazie per avermi sfidato ogni giorno a essere migliore. Grazie per aver avuto a che fare con il mio italiano scadente e dopo un po' di tempo, per avermi permesso di mangiare il mio cibo con il ketchup. Grazie per avermi mostrato cosa significa avere un cuore giallo rosso. Sarà sempre una vostra tifosa. A tutti nell'AS Roma, grazie per avermi permesso di realizzare il mio sogno di essere una calciatrice professionista e per avermi fornito le risorse per migliorare come giocatrice. Grazie per aver reso questo posto per me una casa lontano da casa. Ho imparato tanto sul gioco e sono migliorata molto sul campo, ma soprattutto, lascio qui una persona migliore grazie all'impatto di questa città, di questa squadra e di questi tifosi. Sono così grata di avere questa squadra come parte della mia storia e non auguro altro che un successo continuo per questo gruppo. Forza Roma Sempre".