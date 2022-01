Instagram, Zaniolo esulta: "Cartolina dal Castellani". Mourinho: "Grande vittoria" (FOTO e VIDEO)

La Roma vince a Empoli: i giallorossi offrono un primo tempo perfetto che chiudono sul parziale di 4-0. Nella ripresa il ritorno dell'Empoli che vale ai toscani 2 reti, inutili a perfezionare la rimonta. Esultano, ovviamente, i giocatori di Mourinho, che si portano a casa 3 punti fondamentali. Fra questi Nicolò Zaniolo, che posta uno scatto che lo immortala durante l'esultanza per il gol: "Cartolina dal Castellani", il commento del classe '99.

Contento anche Josè Mourinho: "Primo tempo splendido. Per il secondo anche le mie catenine si stavano impicciando - scherza il tecnico giallorosso riferendosi al video in cui, con l'aiuto di un collaboratore, sbroglia le catenine che indossa -. Ma grande vittoria per la Roma. Ora posso godermi il mio compleanno e quello dei miei figli".