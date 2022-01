Instagram, Villar commenta un post di Juan Jesus: "Felice di vederti così". Il brasiliano: "Ora si vede l'incapacità di alcune persone" (FOTO)

"Carattere da Napoli. Voglia di lottare nelle difficoltà. Senza alibi ma con qualità e tenacia. Potevamo vincere, ci abbiamo provato, peccato. Mi piace però vedere la mia squadra che non molla mai", con queste parole su Instagram Juan Jesus ha elogiato la prova del suo Napoli ieri sera contro la Juventus. A commentare il post del brasiliano Gonzalo Villar, che ha scritto: "Felice di vederti così fratello". Non si è fatta attendere la risposta del difensore, che ringraziando l'ex compagno di squadra ha voluto forse togliersi qualche sassolino dalle scarpe per come è finita la sua esperienza con la Roma: "Grazie fratello, ora si vede l'incapacità di alcune persone, un abbraccio"