Josè Mourinho torna a Trigoria per allenare la Roma dopo la sosta di 4 giorni concessa alla squadra, ma ci tiene a mostrare al mondo il riconoscimento ricevuto dalla Uefa. In un post pubblicato su Instagram il mister giallorosso ci ha tenuto a sottolinearlo così: "Grande sorpresa dopo un weekend speciale a Londra. Un ringraziamento speciale alla Uefa e al Presidente per questo regalo di compleanno. Ora è tempo di lavorare e preparare la prossima partita. Forza Roma".