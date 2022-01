Instagram, Missori: "Con la stessa fame di sempre" (FOTO)

Filippo Missori suona la carica. Su Instagram, il classe 2004, che ha esordito in prima squadra in questa stagione nel match di Conference League contro lo Zorya Luhansk, ha pubblicato una foto con la scritta "Con la stessa fame di sempre", affiancata da un cuore giallo ed uno rosso. Il giovane non vuole smettere di stupire e sogna l'entrata in pianta stabile nella rosa di Mourinho.