Instagram, Mastrantonio sul prato dell'Olimpico: "La prima volta non si scorda mai" (FOTO)

Per Davide Mastrantonio Roma-Juventus, nonostante il pesante ko e la serata amara, ha rappresentato anche un motivo di orgoglio. Il portiere giallorosso classe 2004, già in panchina contro il Milan complice l'assenza di Fuzato positivo al Covid-19, ha sostenuto il riscaldamento sul prato dell'Olimpico con i compagni e poi ha condiviso alcune immagini su Instagram: "La prima volta non si scorda mai".