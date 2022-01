Un post che, come consuetudine, arriva al triplice fischio del match di turno. Stavolta però la Roma sembra fare una chiara allusione ad una decisione presa durante il match dall'arbitro Chiffi, che non concede un rigore ai giallorossi su un contatto dubbio in area tra Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, con il giocatore del Milan che trattiene vistosamente quello della Roma per la maglia.