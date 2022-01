Instagram, Kumbulla: "In giro per la città eterna" (FOTO)

Oltre a José Mourinho, anche Marash Kumbulla ha sfruttato il giorno libero concesso alla squadra, che si ritroverà domani alle ore 12 a Trigoria per iniziare a preparare il match di Coppa Italia contro il Lecce. Su Instagram il difensore albanese ha pubblicato due foto con la sua ragazza davanti al Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come Colosseo quadrato. "In giro per la città eterna, con te al mio fianco" - questa è la scritta sotto il post.