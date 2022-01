Instagram, Kumbulla festeggia gol e vittoria: "Si va ai quarti! Daje Roma". Abraham: "Assist e un altro gol" (FOTO)

La Roma ha battuto il Lecce 3-1, grazie ai gol segnati da Kumbulla, Abraham e Shomurodov. Il primo dei giallorossi a festeggiare la vittoria e il passaggio del turno è stato proprio Marash Kumbulla, ancora una volta elogiato pubblicamente da José Mourinho. Il post su Instagram del difensore recita: "Si va ai quarti. Felice per la vittoria e per il mio primo gol in questa stagione. Daje Roma".

Tra i protagonisti del match, come dice il tabellino dei marcatori, c'è Tammy Abraham, che ha festeggiato la vittoria con un post su Instagram: "Assist e un altro goal"