Instagram, Kumbulla: "Back to Trigoria" (FOTO)

"Back to Trigoria", scrive Marash Kumbulla su Instagram condividendo uno scatto dell'allenamento odierno al "Fulvio Bernardini". La Roma, dopo la vittoria contro l'Empoli, è tornata oggi ad allenarsi al centro sportivo giallorosso. Il prossimo impegno per la squadra di Mourinho è in programma sabato 5 febbraio alle 15.00 all'Olimpico contro il Genoa, sfida valida per la 24a giornata di campionato.