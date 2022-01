Instagram, Felix su Roma-Juventus: "Sono triste per il risultato, ma torneremo più forti"

Ieri Felix Afena-Gyan ha giocato da titolare ed è stato uno dei giocatori elogiati da Mourinho a fine gara, soprattutto per il suo impegno in fase difensiva, ma per l'attaccante e i suoi compagni contro la Juventus è arrivata una sconfitta amara e dura da digerire. Felix ha commentato il match con un post su Instagram: "Sono molto triste per il risultato, non era quello che si aspettavamo, ma torneremo più forti di così".