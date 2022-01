Instagram, Dybala: "Pensiamo già alla Roma". Szczesny: "Avanti il prossimo"

"Un pareggio che non ci basta: pensiamo già a domenica, grazie per il vostro supporto". Così Paulo Dybala commenta sui social l'1-1 ottenuto con il Napoli nella sfida di ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. E' un risultato che lascia un po' di amaro in bocca anche a Federico Bernardeschi: "Iniziamo il 2022 con un punto che non ci basta. Subito al lavoro", scrive l'esterno offensivo, il quale si concentra già sull'impegno nella Capitale contro la Roma in programma domenica. "Continuiamo a lottare e a credere nei nostri obiettivi per le gare che dovremo affrontare" il messaggio social di Juan Cuadrado. "Bello essere di nuovo in campo dopo la pausa, ora avanti il prossimo" si legge sul profilo Instagram di Wojciech Szczesny.