Instagram, coreografia dei tifosi del Marsiglia per Under. Il turco ringrazia: "L'OM è la mia famiglia ora" (FOTO)

Ieri il Marsiglia ha pareggiato 1-1 in casa contro il Lille e i tifosi dell'OM hanno dedicato una coreografia a Cengiz Under, in prestito dalla Roma con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il turco, ieri anche in gol, ha ringraziato i sostenitori su Instagram: "Non dimenticherò mai la coreografia che ho visto sugli spalti quando sono sceso in campo prima della partita. Il Marsiglia ora è la mia famiglia e continuerò a lottare per la mia famiglia fino all'ultimo minuto. Mi dispiace davvero per la partita. Eravamo molto vicini alla vittoria. Ora è il momento di concentrarsi sul prossimo match".