FOTO e VIDEO - Abraham accoglie Maitland-Niles: "Mio fratello con me a Roma"

Arrivato ieri nella capitale e ufficiale da oggi, Ainsley Maitland-Niles si allena per la prima volta con la squadra e lo fa alla vigilia di Roma-Juventus, in scena domani alle 18.30 all'Olimpico. Ad accoglierlo nello spogliatoio e in squadra c'è il connazionale Tammy Abraham, che su Instagram ha mostrato un video dell'ex Arsenal: "Mio fratello mi ha raggiunto a Roma", il messaggio dell'attaccante giallorosso.