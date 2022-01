FOTO - Capodanno a Trigoria per Mourinho con lo staff e Felix: "Buon anno, adesso si lavora"

Dopo la visita alla Caritas, José Mourinho ha trascorso l'ultima notte del 2021 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria con alcuni membri dello staff tecnico e Felix Afena-Gyan, come mostrano le immagini pubblicate su Instagram. "Buon anno da Trigoria...e adesso a lavorare e a preparare l'allenamento di domani. Dove sono Nuno Santos e Carlos Lalin?", il messaggio del tecnico giallorosso.

"Che quest'anno possa trasformare tutti i vostri sogni in realtà e tutti i vostri sforzi in traguardi", è il pensiero per il 2022 di Felix che ha anche condiviso uno scatto con Mourinho e parte dello staff.