FOTO - Borja Mayoral annuncia di essere positivo al Covid: "Sto bene, mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra"

È notizia di oggi: nel gruppo squadra della Roma ci sono due positivi e uno di questi è Borja Mayoral. Lo spagnolo ha utilizzato il proprio profilo Instagram per diffondere una nota in cui ha comunicato la propria positività: "Ciao a tutti, oggi mi hanno comunicato di essere positivo al Covid. Io sto bene, isolato in casa e seguendo tutti i protocolli. Nel frattempo mi alleno in casa in attesa di poter tornare con la squadra".