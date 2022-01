Coronavirus: positivo Darboe. Il centrocampista carica il Gambia su Instagram: "Possiamo farcela, spero di tornare presto" (FOTO)

Ebrima Darboe positivo al Coronavirus: è lo stesso centrocampista della Roma a rendere noto il contagio con una storia su Instagram. Il giocatore, precisando di trovarsi in isolamento privo di sintomi, ha voluto caricare i compagni del Gambia in vista della sfida odierna contro il Mali. Queste le sue parole: "Forza ragazzi, possiamo farcela. Sfortunatamente non ho potuto essere lì con voi a lottare per quello che abbiamo sognato per tanto tempo a causa di questo virus. Sono in isolamento senza sintomi, quindi spero di tornare appena possibile".