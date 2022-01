Coronavirus: negativo Darboe. Il centrocampista: "Qualificati e negativo, che bella giornata" (FOTO)

Torna negativo Ebrima Darboe. Impegnato con il Gambia in Coppa d'Africa, il centrocampista giallorosso era risultato positivo al Covid nei giorni scorsi, ma oggi è arrivata la buona notizia per il centrocampista della Roma, che è tornato ad allenarsi con i compagni.

Darboe ha commentato la negativizzazione dal Covid con una storia sul proprio profilo Instagram: "Che bella giornata, finalmente negativo e in più qualificati per il prossimo turno".

Round of 16 secured.......

The Gambia has booked it's qualification to the round of 16.

Ebrima Darboe joined the boys in today's training .#TeamGambia #AFCON2021 pic.twitter.com/zxWrWUDiWG

— Buba Jallow Fallaboweh (@soccercafe1) January 19, 2022