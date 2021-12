VIDEO - Tiago Pinto, Mourinho e Cristante allo Stadio del CSKA Sofia: tracce di neve sul campo

La Roma è arrivata a Sofia per l'ultimo match di Conference League, nel quale sfiderà il CSKA Sofia, ultimo nel girone. La partita andrà in scena domani alle ore 18:45 allo Stadio Balgarska Armiya. Al momento Tiago Pinto, Mourinho e Cristante si trovano proprio all'interno dell'impianto per un giro di ricognizione e, ad attenderli, c'è un clima avverso, infatti sono presenti strascichi di neve sul terreno di gioco.