In piene festività natalizie, anche i sostenitori della Roma scartano i propri regali. Colpisce la reazione di una tifosa giallorossa che riceve in dono una maglia autografata da Stephan El Shaarawy. Quando realizza di che tipo di regalo si tratti, la ragazza si abbandona ad un'esplosione di gioia. E' la Roma a diffondere il simpatico video, commentandolo così: "Reazioni che non hanno età".

? Reazioni che non hanno età! ?❤️ pic.twitter.com/NByLYWf3K3 — AS Roma (@OfficialASRoma) December 25, 2021