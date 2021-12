Twitter, Villar si sfoga: "11 giorni senza sintomi ma sono ancora positivo, non ha senso"

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, si sfoga su Twitter. Lo spagnolo è infatti uno dei due calciatori positivi (l'altro è Felix) nella rosa di Mourinho e, nonostante i giorni continuino a passare, le sue condizioni rimangono praticamente le stesse. Queste le sue parole amare: "Grazie a tutti per i vostri messaggi. Non so come fanno ma 11 giorni senza nessun sintomo e ancora mi dicono che sono positivo e non posso uscire da casa. Non vedo troppo senso ma non posso fare niente più di aspettare".