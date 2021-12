Twitter, traguardo speciale per Abraham: "Altri 2 gol, 100 tra i professionisti" (FOTO)

Una doppietta speciale per Tammy Abraham. L'attaccante inglese, come da lui stesso testimoniato su Twitter, ha raggiunto le 100 reti tra i professionisti grazie ai due gol realizzati contro il CSKA Sofia nell'ultimo match valido per la fase a gironi di Conference League. Il 24enne ne ha messi a segno 30 con il Chelsea, 26 con Aston Villa e Bristol City, 10 con la Roma ed 8 con lo Swansea. Questo il suo commento: "Altri 2 gol. Primi nel gruppo. 100 gol tra i professionisti".

Another 2 goals. Top of the group. ? professional goals. pic.twitter.com/3XwBn53lKV — Tammy Abraham (@tammyabraham) December 9, 2021