Twitter, la Roma 'trolla' De Roon. Il centrocampista dell'Atalanta: "Me lo sono meritato"

Al Gewiss Stadium, Roma batte Atalanta per 1-4, ma le schermaglie non si fermano al campo da gioco. Con tono scherzoso, il club giallorosso ha voluto punzecchiare Marten De Roon, centrocampista della Dea sempre molto attivo sui social che spesso ama divertire il popolo di Twitter con 'cinguettii' divertenti e un po'irriverenti. "Quando realizzi che una vittoria della Roma, stavolta, vuol dire anche che non ci saranno tweet di De Roon", la battuta del club di Trigoria. Alla quale De Roon risponde così: "Bella mossa, tweet meritato".

When you realise a Roma win also means no De Roon tweet this time

pic.twitter.com/5ti1V8QXuP — AS Roma English (@ASRomaEN) December 18, 2021