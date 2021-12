Twitter, Abraham dona regali e cestini di cibo all'ospedale universitario Lewisham: "È un piacere" (FOTO)

Grandissimo gesto di Tammy Abraham: per Natale l'attaccante della Roma ha infatti inviato alcuni regali all'ospedale universitario Lewisham, che si trova a Londra. Uno degli infermieri dell'unità Ladywell, che opera all'interno della struttura, ha postato su Twitter ciò che l'inglese ha donato, ovvero moltissimi cestini pieni di cibo. Questo il ringraziamento sotto le foto: "Grazie ad Abraham per il meraviglioso cesto e le sorprese extra alla Ladywell Unit, hai davvero portato lo spirito natalizio a Lewisham". La risposta del giallorosso non si è fatta attendere: "È un piacere, grazie".

It’s a pleasure ❤️ thank you! https://t.co/Bjk3Ie7vJu — Tammy Abraham (@tammyabraham) December 17, 2021